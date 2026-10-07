Çorum polisi 28 Eylül-5 Ekim'de aranan 18 şüpheliyi yakaladı

Çorum polisi 28 Eylül-5 Ekim'de aranan 18 şüpheliyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül-5 Ekim'de çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı. Kentte yoğun alanlardaki uygulamada kayıp ihbarı yapılan 4 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 4 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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