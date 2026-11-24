Çorum Sungurlu'da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı, itfaiye ekipleri söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Çorum-Sungurlu kara yolu hastane kavşağında seyir halindeki kamyonette elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ali K. idaresindeki 60 NN 628 plakalı kamyonette, Çorum-Sungurlu kara yolu hastane kavşağında elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.???????
Kaynak: AA
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