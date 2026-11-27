Çorum'da kuzu etinin yaklaşık 4 saat pişirilmesiyle elde edilen tandır kebabı, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Çorum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ismini kuzu etinin yöreye özgü tandırlarda yaklaşık 4 saat pişirilmesinden alan tandır kebabı, kendisine has pişirme tekniği ve sunumuyla öne çıkıyor.

Pişirme sırasında elde edilen et suyu ve kuyruk yağıyla lezzetlendirilen pide ve közlenmiş yeşil biberle servis edilen tandır kebabı, Çorum'un geleneksel mutfak kültüründe önemli yer tutuyor.

Çorum Belediyesinin girişimleri sonucunda Çorum tandır kebabı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Tandır kebabının tescillenmesiyle Çorum'un coğrafi işaretli ürün sayısı 37'ye yükseldi.