Çorum'un Dodurga ilçesinde çatısında yangın çıkan evde hasar oluştu - Son Dakika
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Çorum'un Dodurga ilçesinde çatısında yangın çıkan evde hasar oluştu

Çorum\'un Dodurga ilçesinde çatısında yangın çıkan evde hasar oluştu

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyü Soğukeşme Mahallesi'nde İrfan Şahinbaş'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dodurga ve Oğuzlar belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

11.02.2024 19:39
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Çorum'un Dodurga ilçesinde çatısında yangın çıkan evde hasar oluştu.

Dikenli köyü Soğukeşme Mahallesi'nde İrfan Şahinbaş'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dodurga ve Oğuzlar belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un Dodurga ilçesinde çatısında yangın çıkan evde hasar oluştu - Son Dakika


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