Çorum Valiliği Hukuk Müşaviri ve Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosu Mecitözü'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Çorum Valiliği Hukuk Müşaviri ve Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosu Mecitözü'nde İncelemelerde Bulundu

Çorum Valiliği Hukuk Müşaviri ve Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosu Mecitözü\'nde İncelemelerde Bulundu

Çorum Valiliği Hukuk Müşaviri Temel Ayca ve Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosu personeli, Mecitözü ilçesinde incelemelerde bulundu. Ayca ve beraberindekiler, Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse'yi ziyaret ederek, ilçede yürütülebilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından, OKA'dan hibe desteği almaya hak kazanan Kültür Sanat Konağı, Elvançelebi Türbesi ve çevresindeki müştemilatı ile atıl durumdaki eski cezaevi binasını ziyaret eden heyet, daha sonra Mecitözü Tanıtma ve Geliştirme Ofisi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda ilçede yürütülebilecek hibe destekli projeler değerlendirildi.

15.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:45
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Çorum Valiliği Hukuk Müşaviri Temel Ayca ile Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosu personeli, Mecitözü ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ayca ve beraberindekiler, Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse'yi ziyaret ederek, ilçede yürütülebilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından, kısa süre önce OKA'dan hibe desteği almaya hak kazanan Kültür Sanat Konağı, Elvançelebi Türbesi ve çevresindeki müştemilatı ile atıl durumdaki eski cezaevi binasını ziyaret eden heyet, daha sonra Mecitözü Tanıtma ve Geliştirme Ofisi üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda ilçede yürütülebilecek hibe destekli projeler değerlendirildi.???????

Kaynak: AA

Çorum Valiliği, Elvançelebi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum Valiliği Hukuk Müşaviri ve Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosu Mecitözü'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Valiliği Hukuk Müşaviri ve Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosu Mecitözü'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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