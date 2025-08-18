Çorumda Trafik Kazası: Bir Yaralı

Çorum'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.K. (29) idaresindeki 19 AAZ 543 plakalı pikap ile R.Y'nin (51) kullandığı 06 ED 5699 plakalı otomobil, Çanakçı köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
