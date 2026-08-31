Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı.
Kaynak: AA
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