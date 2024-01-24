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CPJ ve 17 Gazeteci Kuruluşu, Gazze'deki Basın Özgürlüğü ve Gazetecilerin Korunması İçin AB'ye Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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CPJ ve 17 Gazeteci Kuruluşu, Gazze'deki Basın Özgürlüğü ve Gazetecilerin Korunması İçin AB'ye Çağrıda Bulundu

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve 17 ortak gazeteci kuruluşu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e gönderdikleri mektupta, Gazze'de basın özgürlüğüne, gazetecilere saygı duyulmasına ve gazetecilerin korunması çağrısı yaptı. Mektupta, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede öldürülen gazeteci sayısına dikkat çekilerek, 'Bu kadar kısa sürede bu kadar çok gazetecinin öldürülmesi daha önce görülmemiş bir olaydır.' ifadesi kullanıldı. İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana 119 gazeteci yaşamını yitirdi.

CPJ ve 17 Gazeteci Kuruluşu, Gazze\'deki Basın Özgürlüğü ve Gazetecilerin Korunması İçin AB\'ye Çağrıda Bulundu
24.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 14:52
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ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve 17 ortak gazeteci kuruluşu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e gönderdikleri mektupta, Gazze'de basın özgürlüğüne, gazetecilere saygı duyulmasına ve gazetecilerin korunması çağrısı yaptı.

CPJ ve 17 ortak kuruluş, Borrell'e Gazze'deki gazetecilerin durumu hakkında bir mektup gönderdi.

Mektupta, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede öldürülen gazeteci sayısına dikkat çekilerek, "Bu kadar kısa sürede bu kadar çok gazetecinin öldürülmesi daha önce görülmemiş bir olaydır." ifadesi kullanıldı.

Bu durumun, AB vatandaşları dahil kamunun çatışma hakkında bilgilendirilmesi konusunda yerel, bölgesel ve evrensel sonuçları olduğunun aktarıldığı mektupta, "Size bu mektubu, güvenli ve kısıtlamalara maruz kalmayan bir gazetecilik için gerekli şartların sağlanması için bir an önce ve kararlı bir şekilde harekete geçmenizi rica etmek için yazıyoruz." çağrısında bulunuldu.

Mektupta, Borrell'den, gazetecilerin korunması ve basın özgürlüğüne saygı duyulması çağrısı yapması da istendi.

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana 119 gazeteci yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, İsrail, Gazze, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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