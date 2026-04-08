Craftgate ve TKPAY Stratejik İş Birliği İmzaladı

08.04.2026 10:40
Craftgate, Türk Hava Yolları'nın fintech iştiraki TKPAY ile yaptığı iş birliğiyle, üye işyerlerine TKPAY'in ödeme çözümlerini entegre etme imkanı sunacak. Bu entegrasyon, dijital ticaretin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Craftgate, Türk Hava Yolları'nın fintech iştiraki TKPAY ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu işbirliğiyle Craftgate üye işyerleri, herhangi bir ek geliştirme sürecine gerek kalmadan TKPAY'in ödeme çözümlerini mevcut akışlarına entegre ederek müşterilerine daha esnek ödeme seçenekleri sunabilecek.

İş birliği, dijital ticaretin büyümesiyle evrilen ödeme sistemlerini işletmeler için erişilebilir bir rekabet avantajına dönüştürmeyi amaçlıyor. TKPAY'in havacılık odaklı altyapısı Craftgate'in orkestrasyon ağına entegre ediliyor, böylece üye işyerleri TKPAY'in hızlı ve kullanıcı dostu deneyimini zahmetsizce ekleyebilecek.

Kısa vadede entegrasyonun e-ticaret işletmeleri tarafından benimsenmesi hedeflenirken, orta vadede farklı sektörlere yayılması planlanıyor. Craftgate CEO'su Hakan Erdoğan, bu işbirliğinin ödeme ekosistemine değer kattığını belirtirken, TKPAY Genel Müdürü Mustafa Ekmenise, entegrasyonun seyahat sektöründeki karmaşıklığı çözdüğünü ve hızlı onboarding sağladığını vurguladı.

