CSO Ada Ankara\'da \'Yılın Kareleri\' Oylaması

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylaması için ziyaretçilerin katılımına olanak sağlayan dijital ekran kuruldu.

Ziyaretçiler, ana salonun girişinde yer alan ekranda, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceleme fırsatı bulacak.

Sanatseverler, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğraf için ekran üzerinden oy kullanabilecek.

Bir ay boyunca bu alanda kalacak ekran sayesinde CSO Ada Ankara ziyaretçileri, yılın en etkileyici karelerinin belirlenmesine katkı sunacaklar.