ÇTSO Geleneksel Pazar Pikniği Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÇTSO Geleneksel Pazar Pikniği Yapıldı

15.06.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇTSO'nun düzenlediği piknikte üyeler doğayla iç içe vakit geçirdi, keyifli etkinlikler ile buluştu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Pazar Pikniğinde oda üyeleri ve aileler bir araya geldi.

Pınarça Mahallesi'ndeki İkizgöller Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, yönetim kurulu, meclis üyeleri ile aileler katıldı.

Katılımcılar gün boyunca doğayla iç içe vakit geçirirken, mangal etkinlikleri ve çeşitli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar için hazırlanan oyun alanları yoğun ilgi görürken, yetişkinler de langırt ve tavla turnuvalarında mücadele etti.

Etkinlikte konuşan ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, organizasyonun temel amacının iş dünyası temsilcilerini sosyal ortamda da bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Pikniğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Çetin, ÇTSO ailesinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Sarıkurt, Türkiye şampiyonu voleybolcuları ağırladı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Türkiye Şampiyonu olan Şahinler Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı'nı ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında gerçekleştirilen ziyarete takım sporcuları, okul yöneticileri ve antrenörler katıldı.

Sarıkurt, sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkurt, takımın 2024 yılındaki başarısının ardından 2026 yılında da Türkiye şampiyonu olarak Çorlu'ya gurur yaşattığını belirtti.

Çorlu Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Sarıkurt, sporculara ve teknik heyete başarılar diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇTSO Geleneksel Pazar Pikniği Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 14:18:55. #7.13#
SON DAKİKA: ÇTSO Geleneksel Pazar Pikniği Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.