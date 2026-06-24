Çubuk Fen Lisesi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Meliha Hasanali Bostan Çubuk Anadolu Fen Lisesi'nden mezun olan 90 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki okul bahçesinde gerçekleştirilen 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine, öğrenciler, aileleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, dua edilmesinin ardından devam etti. Törende çeşitli alanlarda başarı gösteren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket ve başarı belgeleri verildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da okulun yapımına katkı sağlayan hayırsever Hasan Ali Bostan ve ailesine teşekkür ederek, okulun ilçenin eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Demirbaş, "İlçemiz bir eğitim şehridir. Yaklaşık 17 bin üniversite öğrencimiz ve 22 bin ilk, orta ve lise düzeyinde öğrencimizle genç bir nüfusa sahibiz. Eğitim alanında elde edilen başarılarla Çubuk, son yıllarda adından söz ettiren önemli ilçelerden biri haline gelmiştir." dedi.

Okul Müdürü Mehmet Kılıçer, törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin yalnızca bir eğitim döneminin sonu değil, öğrencilerin hayatlarında yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler diplomalarını alırken, tören kep atma heyecanıyla sona erdi.