Çubuk'ta 12 yaşında başlayan Fatma Sena Karaveli, 6 yıldır kaynakçılık yapıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 12 yaşında babasının sanayi sitesindeki iş yerinde çalışmaya başlayan 18 yaşındaki Fatma Sena Karaveli, 6 yıldır sürdürdüğü kaynakçılık mesleğinde kadınlara yönelik ön yargılara aldırmadan kendisini geliştiriyor.

Babasının 2019 yılında açtığı iş yerine yardım etmek amacıyla gitmeye başlayan Karaveli, zamanla kaynakçılığa merak saldı. Babasını izleyerek mesleği öğrenmeye başlayan Karaveli, eğitim hayatını sürdürürken bir yandan da sanayide ter döküyor.

Çevresinden zaman zaman "Senin burada ne işin var, burası senin yerin değil." şeklinde tepkiler aldığını anlatan Karaveli, bunların kendisini mesleğinden uzaklaştırmadığını söyledi.

Hem okuyup hem çalıştığını belirten Karaveli, "İnsanlar her zaman konuşuyor ama ben mesleğimi yapmaya devam edeceğim. Kendimi de sürekli geliştiriyorum. Bu işin kadın ya da erkek işi olmadığını, mesleklerin cinsiyetle sınırlandırılamayacağını göstermek istiyorum." dedi.

Karaveli, kadınların istedikleri meslekte başarılı olabileceklerini vurgulayarak, "Kadın varsa sınır yok. Kadınlar isteyince her şeyi yapabilir." ifadelerini kullandı.

"Çocuğumla gurur duyuyorum"

Fatma Sena'nın babası Üzeyir Karaveli de iş yerini 2019 yılında açtığını ve o dönemde çırak bulmakta zorlandığını anlattı.

Kızının kendisine yardım etmek istediğini söylediğinde kısa süre sonra vazgeçeceğini düşündüğünü dile getiren Karaveli, "Bir iki gün gelir, sonra bıkar gider diye düşündüm. Ancak o, yılmadan ve usanmadan işine devam etti. Şimdi çocuğumla gurur duyuyorum. İlk zamanlarda Fatma'nın sanayiye gelmesini çoğu insan yadırgadı, 'Kadın sanayide olur mu?' dediler. Ekmek her yerde ekmektir." diye konuştu.

Ablası Rukiye Karaveli ise kardeşiyle yıllar önce babalarının iş yerine birlikte geldiklerini belirterek, Fatma Sena'nın daha o dönemlerde kaynakçılığa büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kardeşinin çevresindeki ön yargılara rağmen mesleğini gururla sürdürdüğünü ifade eden Karaveli, "Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Özellikle bu alanda çok ön yargıyla karşılaştı ama kardeşim bu ön yargıları yıktı, yıkmaya da devam ediyor. Her zaman arkasındayım." dedi.