Çubuk\'ta Kaza: 3 Yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde otomobil ile ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Vakıf Caddesi ile Emin Caddesi'nin kesiştiği yol üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. L.Ç. idaresindeki 06 CAE 43 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 34 AGB 909 plakalı ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği kazada otomobil sürücüsü anne L.Ç. ile yanındaki çocukları Ö.Ç. ile Z.Ç. yaralandı. Ambulans ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.