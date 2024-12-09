Cuhay'da Feci Saldırı Sonrası Yöneticiler İstifa Etti - Son Dakika
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Cuhay'da Feci Saldırı Sonrası Yöneticiler İstifa Etti

Çin'in Cuhay şehrindeki saldırıda 35 kişi öldü, yerel yöneticiler görevden ayrıldı.

09.12.2024 20:46
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Çin'in Guangdong eyaletinde geçen ay bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürerek 35 kişinin ölümüne 43 kişinin yaralanmasına yol açtığı Cuhay şehrinde yerel yöneticiler görevlerinden ayrıldı.

Cuhay Halk Kongresi Daimi Komitesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Huang Cıhao ve Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü Şie Rınsi ile olayın meydana geldiği Şiangcou merkez ilçesinin Kaymakamı Liu Çiying ve Yardımcısı Fu Hui'nin istifa ettiği bildirildi.

Görevden ayrılan yöneticilerin yerine eyaletin diğer şehirlerinden yöneticiler atandı.

11 Kasım'da meydana gelen olayda, adının Fan olduğu bildirilen 52 yaşındaki erkek sürücü, SUV tipi aracını bir spor kompleksinde açık havada yürüyüş yapanların üzerine sürerek 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

İlk belirlemelere göre, şüphelinin, eşinden boşandığı ve ayrılma koşulları ile mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğinin sanıldığı bildirilmişti. Olayın, kentte düzenlenen Cuhay Havacılık Fuarı'nın (Airshow China) öncesine denk gelmesi dikkati çekmişti.

Devlet Başkanı Şi Cinping, saldırıyı "canice" olarak nitelemiş, ardından bir talimat yayımlayarak, yerel yönetimlere "toplumsal risklerin önlenmesini ve kontrolünün güçlendirme ve çatışmalar ile anlaşmazlıkların çözümünü hızlandırma" çağrısında bulunmuştu.

Çin'de, psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleri yaşayan bireylerin, kamuya açık mekanlarda, hastane, market ve okul gibi yerlerde düzenlediği ayrım gözetmeyen saldırılara zaman zaman rastlanıyor.

Bu tür bir olayda yerel yöneticilerin görevden ayrılmasına ise daha önce rastlanmamıştı.

Kaynak: AA

Guangdong, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

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