Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi ile İş Arayanlar ve İşverenler Bir Araya Geliyor

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(ADANA)- Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi, iş verenlerle olan bağlantısı ile sektörlerin personel ihtiyacını karşılıyor. Belediye Başkanı Emrah Kozay, "İstihdam Birimi aracılığıyla hemşehrilerimizin ve iş verenlerimizin personel bulmasına vesile olmak büyük bir mutluluk" dedi.

Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi, iş arayan vatandaşlarla çalıştıracak eleman arayan firmaları bir araya getiriyor. Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kariyer Günü" etkinliklerinde firmaların insan kaynakları birimi sorumluları, iş arayan vatandaşlara hem sunum yapıyor hem de iş başvurularını alıyor.

"İş arayanları İstihdam Birimi'mize bekliyoruz"

Ülkenin en büyük sorununun işsizlik olduğunun farkında olduğunu belirten Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi ile iş arayan vatandaşlarımızı işverenler ile buluşturmaya devam ediyor, vatandaşlarımızın kariyer yolculuklarında rehberlik ediyoruz. İstihdam Birimi aracılığıyla hemşehrilerimizin ve iş verenlerimizin personel bulmasına vesile olmak büyük bir mutluluk. Her yaştan ve meslekten başvuruları kabul eden İstihdam Birimi'miz, özel sektör firmalarının eleman ihtiyacını karşılarken işsizleri de iş sahibi yapıyor. İş arayışı olan vatandaşlarımızı da personel ihtiyacı olan firmaları da Belediye hizmet binamızdaki İstihdam Birimi'mize davet ediyoruz" diye konuştu.