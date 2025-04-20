Çukurova Belediyesi'nden 23 Nisan Etkinlikleri

(ADANA) - Çukurova Belediyesi 23 Nisan dolayısıyla etkinlikler düzenledi. Etkinliklere katılan Belediye Başkanı Emrah Kozay "Çocuklarımızın gözlerindeki umut ışığı, bizlere daha yaşanabilir bir geleceğin yolunu gösteriyor. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çukurova Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Çukurova Çocuk Şöleni" düzenledi. İllüzyon gösterileri, animasyonlar, oyun parkurları, tahta bacak gösterisi, bubble şov sanal gerçeklik gözlüğü, makey makey, 3D kalem, steam ve stratch atölyeleri; patlamış mısır, pamuklu şeker, çubuk patates ikramları ve sürpriz armağanlarla dolu etkinliklerde hem çocuklar hem de aileleri doyasıya eğlendi.

Şölene katılan Belediye Başkanı Emrah Kozay, eşi Tuğba Kozay ve çocuklarıyla birlikte atölyelerin yapıldığı stantları tek tek gezdi, vatandaşlarla selamlaştı, çocuklarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Çukurova'mıza ve çocuklarımıza yakışır bir şölen oldu"

Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarların da hazır bulunduğu şölende konuşan Belediye Başkanı Emrah Kozay "Çukurova Belediyesi olarak tüm milli bayramlarımızı olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı da büyük bir gurur, heyecan ve sevinçle kutluyoruz. Bu yıl da başta geleceğimizin aydınlık yüzleri çocuklarımıza yönelik olmak üzere Çukurova'mıza ve çocuklarımıza yakışır bir kutlama programı hazırladık. Ne kadar güzel bir Ata'mız varmış ki bu güzel bayramı sadece bizim çocuklarımıza değil tüm dünya çocuklarına armağan etmiş. Biz de Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı bayramı onların hayallerine yakışır şekilde kutlamak istedik. Çocuklarımızın gözlerindeki umut ışığı, bizlere daha yaşanabilir bir geleceğin yolunu gösteriyor. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programlar, Çukurova Belediyesi bahçesinde ve Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde eş zamanlı olarak başlayıp tüm gün devam etti. Kreşlerde eğitim gören çocuklar tüm yeteneklerini sergiledi. Salonu dolduran izleyenlere keyifli anlar yaşatan minik yetenekler, ritim şovları ve tematik danslarla sahneyi renklendirdi. Çocukların İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuduğu performans ise büyük ilgi gördü.