Çukurova Belediyesi, "Kariyer Günleri" ile İstihdama Katkı Sunuyor

(ADANA) - Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri" kapsamında iş arayan vatandaşlar, işverenlerle buluşmaya devam ediyor.

Çukurova Belediyesi'nin istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kariyer Günleri'nde salonu dolduran vatandaşlar, iş fırsatları için başvurularını gerçekleştirdi. İş arayan vatandaşlar, firma yetkilileriyle birebir görüşmeler yaparak iş olanaklarına ilişkin bilgi aldı.

Sofra Grup iş birliğinde düzenlenen etkinlikte paketleme elemanı pozisyonu için iş görüşmeleri yapıldı. Görüşmeler sırasında adayların başvuruları alınırken, uygun görülen adaylar için değerlendirme süreçlerinin başlatılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, Kariyer Günleri'nin vatandaşlar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çukurova Belediyesi olarak hemşehrilerimizin iş hayatına katılmasına katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kariyer Günleri kapsamında düzenlediğimiz bu buluşmalarla iş arayan vatandaşlarımızı firmalarla bir araya getiriyoruz. Sofra Grup iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde birçok vatandaşımız iş fırsatı yakalama imkanı buldu. Çukurova'da istihdamı artırmak ve vatandaşlarımızın yanında olmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Belediye yetkilileri, Kariyer Günleri kapsamında farklı sektörlerden firmalarla iş birliği yaparak iş arayan vatandaşları yeni iş fırsatlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.