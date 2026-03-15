Çukurova Belediyesi, "Kariyer Günleri" ile İstihdama Katkı Sunuyor

15.03.2026 12:33  Güncelleme: 14:09
Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğinde iş arayan vatandaşlar, firma yetkilileriyle buluşarak iş fırsatlarını değerlendirdi. Belediye Başkanı Emrah Kozay, etkinliğin istihdam artırma amacını vurguladı.

(ADANA) - Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri" kapsamında iş arayan vatandaşlar, işverenlerle buluşmaya devam ediyor.

Çukurova Belediyesi'nin istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kariyer Günleri'nde salonu dolduran vatandaşlar, iş fırsatları için başvurularını gerçekleştirdi. İş arayan vatandaşlar, firma yetkilileriyle birebir görüşmeler yaparak iş olanaklarına ilişkin bilgi aldı.

Sofra Grup iş birliğinde düzenlenen etkinlikte paketleme elemanı pozisyonu için iş görüşmeleri yapıldı. Görüşmeler sırasında adayların başvuruları alınırken, uygun görülen adaylar için değerlendirme süreçlerinin başlatılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, Kariyer Günleri'nin vatandaşlar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çukurova Belediyesi olarak hemşehrilerimizin iş hayatına katılmasına katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kariyer Günleri kapsamında düzenlediğimiz bu buluşmalarla iş arayan vatandaşlarımızı firmalarla bir araya getiriyoruz. Sofra Grup iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde birçok vatandaşımız iş fırsatı yakalama imkanı buldu. Çukurova'da istihdamı artırmak ve vatandaşlarımızın yanında olmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Belediye yetkilileri, Kariyer Günleri kapsamında farklı sektörlerden firmalarla iş birliği yaparak iş arayan vatandaşları yeni iş fırsatlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

14:05
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
