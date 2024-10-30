Çukurova'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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(ADANA) - Çukurova Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Atatürk Fotoğrafları" sergisi, müzik dinletisi, Gülen Yüzler Kreşleri gösterisi ve "Cumhuriyet Defilesi" büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çukurova Belediyesi Hizmet Binası bahçesi ve Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde eğitim gören çocuklar, aileleri, il ve ilçe örgütleri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Çukurova Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim gören miniklerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuyarak başladı. Özel hazırladıkları gösterileri sunan kreş öğrencileri şarkılar, marşlar ve şiirlerle Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını coşkuyla kutladı. Minik öğrenciler, gösterilerin ardından ellerinde Türk bayraklarıyla marş söyleyerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Çocukların gösterilerini ilgiyle izleyen aileler ise duygu dolu anlar yaşadı.

Cumhuriyet Şöleni, Cumhuriyet döneminde giyilen kıyafetlerden ilham alınarak tasarlanan "Cumhuriyet Defilesi" ile devam etti. Cumhuriyet ruhunu yeniden canlandıran defile tam not aldı.