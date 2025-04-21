Çukurova'da Minikler 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

(ADANA) - Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde eğitim gören çocuklar, hazırladıkları gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Yeni bir nesil yetiştirme çabamız büyüyerek devam edecek. Heyecanla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu çabamızda da çocuklarımızdan güç alıyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çukurova Belediyesi'ne bağlı kreşler kutlama programı düzenledi. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'ndeki programa Belediye Başkanı Emrah Kozay ve eşi Tuğba Kozay, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve veliler katıldı. Müzikler, marşlar ve danslarla yapılan etkinlik, izleyenlerden büyük ilgi gördü.

"Çocuklarımızdan güç alıyoruz"

Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında, Başkan Emrah Kozay, "Çukurova'mızda daha güzel şeyler olsun, yaşam standardını yükseltecek daha iyi adımlar olsun diye çalışıyoruz. Yeni bir nesil yetiştirme çabamız da bu çalışmalar kapsamında büyüyerek devam edecek. Heyecanla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu çabamızda da çocuklarımızdan güç alıyoruz" dedi.

Hafta sonu boyunca devam eden kreş etkinliklerinde Çukurova Belediyesi'ne bağlı 8 kreşin 3-4-5 yaş sınıf öğrencileri hazırladıkları 23 Nisan gösterileri ile sahne aldı. 2 seans halinde gerçekleştirilen gösterilerde Dünya ve Anadolu Ezgileri adlı performanslar sergilendi. Minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde şiirler okuyarak dans etti.