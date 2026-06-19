Cuma Ovası'nda 46 Leylek Yavrusuna Halkalama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cuma Ovası'nda 46 Leylek Yavrusuna Halkalama

Cuma Ovası\'nda 46 Leylek Yavrusuna Halkalama
19.06.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saraydüzü'nde 46 leylek yavrusu sağlık kontrolünden geçirilip halkalandı, proje 5. yılını kutluyor.

Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda bu yıl yumurtadan çıkan 46 leylek yavrusu, sağlık kontrolünden geçirilerek takiplerinin yapılabilmesi için halkalandı.

Kentte 5 yıl önce uygulamaya konulan "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında bu yıl ovada yumurtadan çıkan leylek yavrularına halkalama işlemi gerçekleştirildi. Ekiplerce sağlık kontrolünden geçirilen 46 leylek yavrusuna halka takıldı.

Proje yürütücüsü Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez, AA muhabirine, projelerinin 5'inci yılında başarıyla devam ettiğini söyledi.

Geride kalan 5 yılda ovada halkaladıkları leylek yavrusu sayısının 323'e ulaştığını bildiren Sönmez, "Bu sene Cuma Ovası'nda 46 yavrumuzu halkaladık. Projemiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek." dedi.

Bölgede leyleklerle ilgili gözlem yapan ve aynı zamanda projenin yürütücüleri arasında bulunan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur ise halkalama işlemini bu yıl da başarıyla tamamladıklarını anlatarak, yarın ovada düzenlenecek Leylek Şenliği'ne tüm vatandaşları davet etti.

Halkalama çalışmasına Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Gürsoy Ergen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Arif Cemal Özsemir ile ilgili üniversitelerden öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Saraydüzü, Güncel, Sinop, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cuma Ovası'nda 46 Leylek Yavrusuna Halkalama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran’dan çok daha rahatsız edici İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici
Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti olay kamerada Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti; olay kamerada
İsmail Kartal telefonla aradı Fenerbahçe’de şimdi de Dusan Tadic sürprizi İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
Türkiye’nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu Türkiye'nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu
Fildişi Sahili’ne tarihi maç öncesi şok Wahi’yi ülkeye almadılar Fildişi Sahili'ne tarihi maç öncesi şok! Wahi'yi ülkeye almadılar
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı

14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 15:24:17. #7.13#
SON DAKİKA: Cuma Ovası'nda 46 Leylek Yavrusuna Halkalama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.