Cumalıkızık\'taki Orman Yangını Söndürüldü

CUMALIKIZIK'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına müdahale 2 helikopter 19 arazöz, 54 iş ve hizmet aracı ve 177 personelle sürerken, Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 2 arazözle müdahale edildi. Alevler ekiplerin çalışması ile söndürüldü.