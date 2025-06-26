Cumalıkızık\'taki Orman Yangını Söndürüldü

CUMALIKIZIK'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına müdahale 2 helikopter 19 arazöz, 54 iş ve hizmet aracı ve 177 personelle sürerken, Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 2 arazözle müdahale edildi. Alevler ekiplerin çalışması ile söndürüldü.
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