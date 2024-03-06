Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Dikmen ve Gölbaşı için metro hattı planladıklarını belirtti.
Altınok, seçim çalışmaları kapsamında, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, yerel seçimlere 25 gün kaldığını ifade ederek, son yapılan anketlerde 4 puan önde olduklarını aktardı.
Ankaralılara projelerini açıklayan Altınok, "Makamda değil her zaman sokaktayız. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da çok iyi. İki anket var, birisinde 3, diğerinde 4 puan öndeyiz." ifadelerini kullandı.
"Başkente 80 kilometre metro yapacağız"
Ankara'da ciddi bir ulaşım sorununun olduğunu ve büyükşehirlerdeki trafik probleminin metro ile çözülebileceğini belirten Altınok, şunları kaydetti:
"75 tane kavşak yapacağız. 80 kilometre metro yapacağız. Bütün projelerimiz hazırdır. Havaalanı metrosunun projesi hazır. Çubuk, Havalimanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin şu an 14 bin öğrencisi var ve kampüs büyüyor. Metro, Esenboğa'dan devam edecek, Saray, Pursaklar, Kuzey Ankara, sağında ve solunda Keçiören ile Altındağ mahalleleri var, onlar da istifade edecek. Metro, Etlik Şehir Hastanesi'ne kadar gidecek. Güzergahtaki vatandaşlarımız istasyonlardan istifade edecek. Bu birinci akstır."
Gölbaşı'ndan Kızılay'a metro
Altındağlıların kendisinden metro istediğini kaydeden Altınok,"Havaalanından gelen aksla Altındağ'dan Siteler, Ulubey ve Önder'e kadar metroyu götüreceğiz. Bir taraftan Dikimevi'nden alacağız metroyu ve Nata Vega'ya kadar metro hattımız gidecek. Törekent metromuzu da Yenikent'e kadar ulaştıracağız. Dikmen için de bir metro ağı ve Gölbaşı için de bir metro ağı yapacağız." diye konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın metrobüs sözünü tutmadığını öne süren Altınok, "Gölbaşı'ndan Kızılay'a, metronun bütün bittiği hatlarda insanlarımız seyahatlerini yapabilecekler. Koru metromuzu da Bağlıca'dan Etimesgut'a bağlayacağız." ifadelerini kullandı.
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