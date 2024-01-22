 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. İba, esnafı ziyaret ederek çalışanların taleplerini dinliyor ve Edirne'nin ihtiyaçlarını anlamak için vatandaşların beklentilerini karşılamaya odaklanıyor. İba, herkesin görüşlerini dinleyerek birlikte hareket edeceklerini ve Edirne'yi hak ettiği yere taşıyacaklarını vurguluyor.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, esnaf ziyaretlerine devam ediyor
22.01.2024 - 15:13,
Abone Ol

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, esnafı ziyaret eden İba, sohbet ettiği çalışanların taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'nin ihtiyaçlarını anlamak ve vatandaşın beklentilerini karşılayabilmek için dinlemenin şart olduğunu belirtti.

Edirnelilerin görüşleriyle, "Hep birlikte Edirne" diyerek kenti hak ettiği yere taşıyacaklarını dile getiren İba, "Herkesi dinleyeceğiz, her görüşe kulak vereceğiz. Sen, ben, o demeyecek, hep birlikte Edirne diyeceğiz. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, çocuğuyla biz Edirne'yi her bir ferdiyle seviyoruz. Biz Edirne'ye hizmetkar olmak için bu yolda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Belgin İba, Edirne, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:05:33. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement