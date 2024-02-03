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Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Cüneyt Yüksel, Şarköy ilçesinde bir kafede düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların taleplerini dinleyen Yüksel, projelerini anlattı. Yüksel, Tekirdağ için gerçek belediyecilik vizyonuyla, Şarköy'de değişim, gelişim ve dönüşüm projelerini hayata geçirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Yüksel, daha sonra ilçedeki bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de yer aldı.

03.02.2024 10:45
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Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yüksel, bir kafede düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların taleplerini dinleyen Yüksel, projelerini anlattı.

Seçime kadar var güçleriyle sahada olacaklarını belirten Yüksel, Tekirdağ için gerçek belediyecilik vizyonuyla, Şarköy'de değişim, gelişim ve dönüşüm projelerini hayata geçirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Yüksel, daha sonra ilçedeki bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret etti.

Yüksel'e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Kaynak: AA

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Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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