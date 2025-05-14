Cumhurbaşkanı Erdoğan: "186 Ülkeye 2 Bin 218 Çeşit Tarım Ürünü İhraç Ediyoruz. Bunları 'Tarımsal Üretimi Çöktü' Denilen Türkiye Yapıyor"

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarımda 22 yılda 110 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdik. 186 ülkeye 2 bin 218 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. Bütün bunlarık kim yapıyor? 'Tarımı bitti', 'saman ithal etti', 'tarımsal üretimi çöktü' denilen Türkiye yapıyor. Daha akla vicdana, ahlaka sığmayan bir sürü iftiranın muhatabı olan tarım sektörümüz yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4'üncü Tarım Orman Şurası'na katıldı. Konuşmasına üreticilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlayarak başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"4'üncü Tarım Şurası'nda 3 gün boyunca çözüm odaklı istişareler yapıldı. Şura çerçevesinde çok geniş yelpazeyi kapsayan 16 ayrı çalışma grubundan kısa, orta, uzun vadeli stratejiler belirlendi. Bakanlık mensuplarımız, akademisyenlerimiz, sektör temsilcilerimiz, çiftçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve diğer tüm katılımcılarımız yoğun bir mesai harcayarak Şura'yı başarıyla neticelendirdi.

Cumhurbaşkanı olarak tarım faaliyetlerimizi geliştirecek, çiftçilerimizi güçlendirecek bu kararların uygulama süreçlerini yakinen takip edeceğimi burada vurguluyorum. Küresel ölçekte baş gösteren sınamalara her gün bir yenisi ekleniyor. Bu yeni dönem her seferinde başka sorunlarla karşımıza çıkıyor. Yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde, toprağın, suyun, tarım ve hayvancılığın önemi günden güne artıyor. Gelinen noktada milletimizin gıda güvenliğini temin etmek, ülkemiz için milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. Su, tarım ve hayvancılık politikalarımızı bu gerçeğin ışığında büyük bir ciddiyetle tayin tatbik ediyoruz. Bu doğrultuda devrim niteliğindeki üretim planlamasını başarıyla faaliyete geçirdik. Stratejik ürünler başta olmak üzere, artık hangi ürünün nerede ve hangi miktarda ekileceğine biz karar veriyoruz. Üretim planlamasıyla uyumlu bir şekilde yeni bir destekleme modelimizi de devreye aldık. Çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden biliyor ve ekim planını buna göre şekillendiriyor. Hayvancılıkta da planlama bölgeleri oluşturduk ve üretim yapacak vatandaşlarımıza ilave teşvik ve desteklerimizi ilan ettik. Üretim planlamasının olumlu neticelerini önümüzdeki 3 yıl içinde daha net göreceğiz. Ülkemiz için çok önemli olan tarım sayımı konusunda bütün kurumlarımızın meseleyi sahipleneceği şekilde bir genelge yayımlayarak bu husustaki irademizi de ortaya koyduk.

İktidara geldiğimiz ilk günden beri tarım alanlarımızın geliştirilmesine, su kaynaklarımızın korunmasına, orman varlığımızın güçlendirilmesine hususi önem atfediyoruz çünkü tarımsal üretimi ekonomik boyutunun çok ötesinde, stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.

"En çok ağaçlandırma yapan ülke sıralamasında Avrupa'da 1'nci dünyada 4'üncüyüz"

Tarım sektörümüze ilişkin bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum: Üretimin artması için göreve geldiğimiz günden beri reel olarak 2,1 trilyon lira tarım desteği verdik. Çiftçilerimize 2025'te toplam 62,3 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu meblağ, 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde tam 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Birçok ürünün üretiminde dünyada ilk sıralardayız. Tarım ve orman sektörümüz, geçen yıl Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti. 2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 22 yılda tam 3 katına çıkararak 2024'te 74 milyar dolara yükselttik. Yine aynı dönemde tarım ihracatımızı 3,8 milyar dolardan aldık, geçtiğimiz sene 32, 6 milyar dolara ulaştırdık. 2002'de ülke olarak neredeyse 1 yılda yaptığımız toplam ihracatı bu yıl sadece tarım alanında gerçekleştiriyoruz. Tarımda 22 yılda 110 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdik. 186 ülkeye 2 bin 218 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. Bütün bunları kim yapıyor? Tarımı bitti, saman ithal etti, tarımsal üretimi çöktü denilen Türkiye yapıyor. Daha akla vicdana, ahlaka sığmayan bir sürü iftiranın muhatabı olan tarım sektörümüz yapıyor. Suya günümüz rakamlarıyla toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaptık. Tam 10 bin 663 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılan barajların 3 katı kadar baraj inşa ettik. Sulamaya açtığımız yaklaşık 24 milyon dekar alanla birlikte sulanan tarım alanını 72 milyon dekara ulaştırdık. Bu yıl içinde 132 milyar lira büyüklüğüne sahip 321 tesisi hizmete sunacağız. Ormancılıkta da 23 yılda tarihi nitelikte başarılara imza attık. Bugüne kadar 7,5 milyardan fazla fidan diktik. En çok ağaçlandırma yapan ülke sıralamasında Avrupa'da 1'nci dünyada 4'üncüyüz. Yaz aylarında orman yangınlarına karşı insan, makine, teknoloji gücümüzü çok önemli ölçüde artırdık. Ağaçlandırma çalışmalarıyla ormanlarımızı hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Tarım, orman, su, hayvancılık karnemizin başarılarla dolu olduğunu görüyoruz. Bu başarılarda çok büyük payı olan çiftçi ve üreticilerimizin tamamına teşekkür ediyorum.

"Şura'da 86 karar alındı"

Şura'da 86 karar alındı. Tüm kararlar, hedefler ve stratejiler Bakanlığımız tarafından açıklanacak. Alınan kararların bir bölümünü sizlerle paylaşmak isterim: Tarımsal üretim planlamasında bitkisel ve hayvansal üretimle su üretimi için stratejik ürün listemizi genişleterek, uygulayacağız. Salgın ve afet deneyimlerinden yola çıkarak, yerli üretimle kritik ürün tedarikini güvence altına alacak acil durum planları hazırlayacağız. Küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35 seviyelerine çıkarmak için yeni destek ve programları hayata geçireceğiz. Ülke sularımız dışındaki balıkçılık faaliyetlerini destekleyecek ve güçlendireceğiz. İklim değişikliği etkilerine dayanıklı yeni bitki çeşitleri ve hayvan ırklarının geliştirilmesini ve kullanımını sağlayacağız. Tek sağlık yaklaşımı çerçevesinde gıdalardaki antibiyotik ve pestisit kalıntısının önlenmesi için etkin bir mücadele yürüteceğiz. Gıda kaybı ve israfının önlenmesi amacıyla tarımsal örgütler ve kurumlar arası işbirliğini artıracağız.

"Ham madde tedariki ve stratejik ürün geliştirme odaklı yol haritası oluşturacağız"

Türkiye'nin liderliğinde ülkemiz merkezli bölgesel ve uluslararası tarımsal diplomasi platformları kuracağız. Yeni tarım odaklı teknoloji geliştirme bölgeleri ile ArGe merkezleri inşa edeceğiz. Dijital tarım, yapay zeka ve ileri tarım teknolojileri ile ilgili araştırmaların yürütüleceği bir araştırma enstitüsünü hayata geçireceğiz. Tarımsal sanayide ürün bazında kümelenme modeline geçmeyi planlıyoruz. Organize tarım bölgelerini yaygınlaştıracak, bunların lojistik merkezler ile entegrasyonunu sağlayacağız. Genetik kaynaklarımızı koruyacak bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak ve envanterini geliştireceğiz. Ormanlarımızı iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek için yangın riski belirleme ve erken uyarı sistemlerini devreye alacağız. Orman ürünleri sektöründe sürdürülebilir ham madde tedariki ve stratejik ürün geliştirme odaklı yol haritası oluşturacağız.

"2030'a kadar içme suyu şebekelerindeki kayıpları yüzde 25'e indirmeyi hedefliyoruz"

2030'a kadar içme suyu şebekelerindeki kayıpları yüzde 32'den yüzde 25'e indirmeyi hedefliyoruz. Peyzaj alanlarında daha az su tüketen kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin kullanımını yaygınlaştıracak kurakçıl peyzaj alanlarını artıracağız. Açık kanal sulama sistemlerini kapalı basınçlı sistemlere dönüştürecek sulama randımanını 2030'a kadar yüzde 52'den yüzde 60'a çıkartacağız. Kuraklık ve aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemleri kuracak dijital kuraklık izleme sistemini geliştireceğiz.

Tarım sigortası sisteminde uydu teknolojileri ve yapay zekanın yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Tarımsal gözlem uydu ağını hayata geçirecek tarımsal üretime yönelik yapay zeka destekli tahmin ve izleme sistemlerini kullanıma sunacağız. Tarım ürünlerimizin marka değerini güçlendirecek, sertifikalı ürünleri artıracak, ihracatçılarımızın yurt dışı örgütlenmelerini destekleyeceğiz."