Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak"
Kaynak: AA