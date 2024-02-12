Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile bir süredir yürüttükleri F16 talebinin olumlu sonuçlandığını belirterek memnuniyetini dile getirdi. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak bu gelişmenin önemine vurgu yaptı.

12.02.2024 19:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz"

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz - Son Dakika
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