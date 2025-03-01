Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile Görüştü

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(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın doğum gününü kutladı." denildi.