(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın doğum gününü kutladı." denildi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?