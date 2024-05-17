Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batılı ülkelerin Afrika'da yaptıklarını biliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı ülkelerin insan hakları dersi verirken Afrika ülkelerinde yaptıklarını eleştirdi. Erdoğan, Batılı ülkelerin çeşitli müdahaleler ve sömürü politikalarıyla Afrika'nın kaynaklarını sömürdüğünü belirtti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
17.05.2024 15:55:08. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batılı ülkelerin Afrika'da yaptıklarını biliyoruz - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?