Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Bir millet, iki devlet' şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği, müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Bir millet, iki devlet' şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği, müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Bir millet, iki devlet' şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği, müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir"
Kaynak: AA