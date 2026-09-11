Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz"
Kaynak: AA
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