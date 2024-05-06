Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgüte neşteri vuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye operasyonlarının sonucunda bölücü örgütün manevra alanının daraldığını belirterek, önümüzdeki süreçte bölücü örgüte karşı daha etkili önlemler alacaklarını açıkladı.
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6.05.2024 21:17:18. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgüte neşteri vuracağız - Son Dakika
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