Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgüte neşteri vuracağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgüte neşteri vuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgüte neşteri vuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye operasyonlarının sonucunda bölücü örgütün manevra alanının daraldığını belirterek, önümüzdeki süreçte bölücü örgüte karşı daha etkili önlemler alacaklarını açıkladı.

06.05.2024 20:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız"

Kaynak: AA

Suriye, Irak, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgüte neşteri vuracağız - Son Dakika

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