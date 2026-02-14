(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi eski üyesi Bakir İzzetbegoviç ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi eski üyesi Bakir İzzetbegoviç'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti" denildi.
Erdoğan, İzzetbegoviç'i Ağırladı
