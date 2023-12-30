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CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da•
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Türk sporunun tartışmalar ile değil başarılar ile gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun, sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Cumhuriyet 81 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir." - İSTANBUL
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk sporunun tartışmalar yerine başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz - Son Dakika