Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk sporunun tartışmalar yerine başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Türk sporunun tartışmalar ile değil başarılar ile gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun, sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Cumhuriyet 81 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir." - İSTANBUL