Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin mesaj Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?