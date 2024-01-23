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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Fırıncıoğlu'na başsağlığı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Fırıncıoğlu'na başsağlığı

Bartın Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun vefatı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkan Fırıncıoğlu'na telefonla başsağlığı diledi. Cenaze törenine birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Başkan Fırıncıoğlu\'na başsağlığı
23.01.2024 - 23:07,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Fırıncıoğlu'na başsağlığı

-Belediye başkanı Fırıncıoğlu'nun eşi dualarla uğurlandı

BARTIN - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu defnedilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi.

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu hayatını kaybetti.

Fırıncıoğlu, Şadırvan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Cenazeye başkan Fırıncıoğlu ve ailesinin yanı sıra; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başdenetçi Şeref Malkoç, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonda Başkan Fırıncıoğlu ile görüşerek başsağlığı diledi. Fırıncıoğlu'na sabırlar dileyen Erdoğan, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah yardımcını olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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