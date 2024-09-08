Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin adındaki genç kızın canice ve vahşice katledilmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Narin'in acı haberinin tüm toplumu derinden yaraladığını belirtirken, bu tür olayların insanlık adına büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Erdoğan, Narin için Allah'tan rahmet dileyerek, yaşanan üzüntünün tarifinin olmadığını ifade etti.
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9.09.2024 05:30:57. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Narin Kızına Vahşet Tepkisi - Son Dakika
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