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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki temasları çerçevesinde başkent Bağdat'taki programlarını tamamlayarak geldiği Erbil'de törenle karşılandı. Erdoğan, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılandı. Töreni ulusal ve uluslararası basın mensupları takip etti.

22.04.2024 23:10
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'de

ERBİL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki temasları çerçevesinde başkent Bağdat'taki programlarını tamamlayarak geldiği Erbil'de törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bağdat'ın ardından temaslarda bulunmak üzere Erbil'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Barzani ve Başbakan Barzani ile basın mensuplarına fotoğraf vererek, törende hazır bulunan IKBY heyeti ile selamlaştı. Töreni ulusal ve uluslararası çok sayıda basın mensubu takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından IKBY Başkanlık Sarayı'na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlık Sarayı'nda IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Erbil'e geldi.

Kaynak: İHA

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