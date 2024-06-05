Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i Kabul Edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00'de eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek.

05.06.2024 12:30
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edeceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i Kabul Edecek - Son Dakika

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