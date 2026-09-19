Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Gaziler Günü dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen, kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.