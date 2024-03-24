Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor.' - Son Dakika
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Elazığspor, konuk ettiği Kelkit Hürriyetspor'u 2-1 mağlup etti. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Elazığspor, Mikail ve Bahattin'in attığı gollerle galip gelirken, Kelkit Hürriyetspor'un tek golünü Musa kaydetti. Maçta Elazığspor'dan Bahattin, Fatih ve Burhan sarı kart gördü, Kelkit Hürriyetspor'dan ise Emre, Hamza, Abdulvahap ve Mustafa sarı kartla cezalandırıldı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise Bozcaada'ya 08.00 ve 19.00'da yapılacak seferlerin planlanan şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan ve 3 etaptan oluşan yarışlarda, yapılan son yarışın ardından dereceye girenler kupalarını aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen yarışlara 20 klasik otomobil ve 64 ralli aracı katıldı. Rallinin son gününde Akyaka, Kıran ve Akbük etapları geçildi ve ödül töreni düzenlendi. Ege Rallisi'ni GP Garage My Team ekibi birinci sırada tamamladı.
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yonis Akkaplan'ın cenazesi, Kırveli Camisinde düzenlenen törenin ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. Törene Akkaplan'ın yakınları, Salihli Belediye Başkanı, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer gaziler de katıldı.
Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de İstanbulspor'a konuk olacak. Antrenman; ısınma koşusu, baskı top kapma, çift kale pas, taktik çalışma ve serbest vuruş çalışmasıyla tamamlandı.
CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, Aliağa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, projelerini anlattı. Güç, işçileri ekmeğinden etmeyeceğini, şiddet uygulamayacağını ve çalmayacağını söyledi. Ayrıca, halk ekmek fiyatını 7 gün boyunca 7 liraya çıkaracaklarını ve daha sonra tekrar 5 liraya düşüreceklerini belirtti.
Erzurum'da düzenlenen 4. Palandöken Freestyle Şampiyonası, Türkiye'nin ilk snowparkında gerçekleşti. Şampiyonaya Türkiye'den 36, farklı ülkelerden ise 4 sporcu katıldı. Sporcular, snowboard akrobasi yarışları için hazırlanan pistlerde heyecan dolu anlar yaşadı. Hasan Kemaloğlu erkeklerde birinci olurken, Melisa Kopuz kadınlarda şampiyon oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?