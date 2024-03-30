Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'e gidiyor ve gereği yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rastgele konuşmuyorum, Kandil'e gidiyor ve gereği yapılıyor. Kimsenin itiraf edemediği gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz."
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Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri'de toplam 5 bin 560 kolluk kuvveti personeli görev alacak. Bu personeller arasında 1454 jandarma personeli, 3 bin 574 polis memuru il merkezinde ve 532 polis memuru ise ilçelerde görev yapacak.
Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, cezaevi firarisi bir şahıs ve çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı. Firari şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslardan 6'sı tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bahçenin demir korkuluğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Köpeğin herhangi bir yarasının olmadığı belirlendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleştirdikleri kadro değişikliği hakkında konuşarak, bu ekibe inandıklarını ve güvendiklerini belirtti. Özel, Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'ye destek istedi ve İzmir'in özgürlüklerin kenti olduğunu vurguladı. Ayrıca, yarın yapılacak seçimlerde genç seçmenleri sandık başına beklediklerini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı destekleme kararı aldığını belirtti. Lenger, Nacar'ın Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet vereceğine inandığını ifade etti. Cumhur İttifakı'nın adayı Halil Nacar da Lenger ve BBP Yüreğir İlçe Başkanlığına teşekkür etti.
Muğla'da yaşayan Konya ve Karamanlılar, dernek çatısı altında bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Programda konuşan dernek başkanı, geçmişlerine sahip çıkacaklarını ve birlikte acıları ve sevinçleri paylaşacaklarını belirtti.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada virajı alamayan bir tır yan devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından tırda sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı. Erzurum'da bu yılın Ocak-Şubat ayları arasında 48 şirket kurulumu gerçekleşti. İl, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4. sırada yer aldı. Erzurum, Türkiye illeri sıralamasında ise 40. sırayı aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda yeni bir fidanlık açarak, yerli üreticilerden tedarik edilen ağaçları yeşil alanlara dikiliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim kampanyasının son gününde İzmir'de yaptığı konuşmada, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın içkili mekanları ziyaret ederek güven vermeye çalıştığını söyledi. Özel, Dağ'ın AKP'ye yakın vakıfların üyesi ve geçmişte yöneticisi olduğunu hatırlatarak gerçek niyetlerini gizleyemeyeceklerini belirtti.
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