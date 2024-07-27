Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayder'e 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder'e yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, güncel rakamlara göre toplamda 2 milyar 687 milyon lira yatırım yapılarak Ayder'in eski güzelliğine kavuştuğunu belirtti.
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27.07.2024 15:23:38. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayder'e 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yapıldı - Son Dakika
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