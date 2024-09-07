Erdoğan: Hizmetkar Olmaya Geldik - Son Dakika
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Erdoğan: Hizmetkar Olmaya Geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de yeni projelerin açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldiğini vurguladı. Yatırımlarla şehre değer katmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine karşı durduklarını ifade etti. Ayrıca, kalan sürede en güzel şekilde hizmet edeceklerini ve vatandaşla birlikte yürümeye devam edeceklerini söyledi.

07.09.2024 19:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiklerini, böyle de devam edeceklerini belirterek, "Eserlerimizle kalpleri fethetmenin yolundayız. Bugün de hizmet dışında bir amacımız yok. Hesapçı değiliz. Başkaları gibi kafamızda kırk tilki dolaştırmıyoruz. Sadece milletin teveccühüne mazhar olmaya çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinin yeni binası, Teleferik ve TOKİ konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenindeki konuşmasında, şehre yapılan yatırımların birilerini rahatsız ettiğinin farkında olduklarını dile getirdi.

Kocaeli Şehir Hastanesini açtıklarında, devlet hastanesi ile Seka ve Derince hastanelerinin tamamen kapanacağının iddia edildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Ama bu hastanelerimizde ana hizmetler devam ettiği gibi şehir merkezine 100'ü acil durum olmak üzere 600 yatak daha ilave ediyoruz. Ülke menfaatine olan her işe bir kulp takan müzmin muhalifleri milletimize havale ediyoruz. Bunların kararını ben size havale ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu millete hizmetkar olmanın bir nasip meselesi olduğunu belirterek, "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Böyle de devam edeceğiz. Eserlerimizle kalpleri fethetmenin yolundayız. Bugün de hizmet dışında bir amacımız yok. Hesapçı değiliz. Başkaları gibi kafamızda kırk tilki dolaştırmıyoruz. Sadece milletin teveccühüne mazhar olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Kalan süremizi en güzel şekilde değerlendireceğiz"

Bundan 16 ay önce siyasi tarihin en çekişmeli seçimlerinden birini gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"14-28 Mayıs seçimlerinde vatandaşlarımız bize 5 sene daha kendisine hizmet görevi verdi. CHP'nin devrik genel başkanını, yanındaki ve yöresindekilerle beraber tekmili birden sandıkta ne yaptık? Hezimete uğrattık. Sadece sonra birbirine düştükleri yardımcılarını değil, okyanus ve sınır ötesindeki destekçilerini de milletimizin desteğiyle tuş ettik. Yüzde 52 oy oranıyla 5 yıl boyunca Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Bunun 16 ayını hamdolsun alnımızın akıyla geride bıraktık. Şimdi kalan süremizi inşallah en güzel şekilde değerlendireceğiz."

Bugün mutlu olduğunu, rahmetli Necati Çelik'in adını verdikleri bu muhteşem eseri vatandaşın emrine verdiklerini belirten Erdoğan, "Bundan dolayı mutluyum. Bundan dolayı sevinçliyim. Zira bir taraftan şehir hastanesi, bir taraftan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi bundan böyle sizlerin emrinde. Laf üstüne laf koymak yerine biz, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bizim aklımız ülkesi ve milletiyle beraber olmak ve sürekli olarak da bu hizmetleri devam ettirmek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alandaki katılımcılarla beraber "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrar ederek, hastaneyi vatandaşların emrine amade kıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kartepe Teleferik Derbent İstasyonu'na telekonferans ile canlı bağlanılarak, teleferiklerin görüntüsü ekrana getirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ettiği duanın ardından projelerin açılışı için kurdele kesimine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necati Çelik Devlet Hastanesinin Gölcük ve tüm Kocaeli'ye hayırlı olmasını dileyerek, beraberindeki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, AK Parti ve MHP Kocaeli milletvekilleri, doktor ve sağlık çalışanlarıyla beraber projelerin açılış kurdelesini kesti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: Hizmetkar Olmaya Geldik - Son Dakika

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