Erdoğan ve Trump'tan Önemli Telefon Görüşmesi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ile güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada, görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ile bölgedeki güncel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.