Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in insanlık suçlarına sessiz kalınıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in insanlık suçlarına sessiz kalınıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail\'in insanlık suçlarına sessiz kalınıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirerek, BM Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes çağrısı yapmamasının endişe verici olduğunu belirtti.

24.02.2024 14:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tam 140 gündür İsrail'in işlediği insanlık suçlarını sadece seyrediyorlar. Öyle ki BM Güvenlik Konseyi, İsrail'e acil ateşkes çağrısı yapmıyor, yapamıyor."

Kaynak: AA

İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in insanlık suçlarına sessiz kalınıyor - Son Dakika
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