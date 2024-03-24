Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismar siyaseti yapmadık, kimlik siyaseti gütmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar ne derse desin biz asla istismar siyaseti yapmadık. Kimlik siyaseti gütmedik. Kimsenin meşrebiyle kökeniyle hayat tarzıyla ilgilenmedik."
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TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Elazığspor, kendi sahasında konuk ettiği Kelkit Hürriyetspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Elazığspor'un gollerini Mikail ve Bahattin kaydederken, Kelkit Hürriyetspor'un tek golünü Musa attı. Maçta Elazığspor'dan Bahattin, Fatih ve Burhan sarı kart gördü, Kelkit Hürriyetspor'dan ise Emre, Hamza, Abdulvahap ve Mustafa sarı kartla cezalandırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan ve 3 etaptan oluşan yarışlarda, yapılan son yarışın ardından dereceye girenler kupalarını aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen yarışlara 20 klasik otomobil ve 64 ralli aracı katıldı. Rallinin son gününde Akyaka, Kıran ve Akbük etapları geçildi ve ödül töreni düzenlendi. Ege Rallisi'ni GP Garage My Team ekibi birinci sırada tamamladı.
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yonis Akkaplan'ın cenazesi, Kırveli Camisinde düzenlenen törenin ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi. Törene Akkaplan'ın yakınları, Salihli Belediye Başkanı, emniyet müdürü, jandarma komutan vekili, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer gaziler de katıldı.
Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de İstanbulspor'a konuk olacak. Antrenman; ısınma koşusu, baskı top kapma, çift kale pas, taktik çalışma ve serbest vuruş çalışmasıyla tamamlandı.
CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç, Aliağa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, projelerini anlattı. Güç, işçileri ekmeğinden etmeyeceğini, şiddet uygulamayacağını ve çalmayacağını söyledi. Ayrıca, halk ekmek fiyatını 7 gün boyunca 7 liraya çıkaracaklarını ve daha sonra tekrar 5 liraya düşüreceklerini belirtti.
Kars'ta yaşanan kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda merkezde 2, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 10, Digor'da 11, Kağızman'da 2, Sarıkamış'ta 6, Selim'de 7 ve Susuz'da 6 köy yolunun ulaşımı sağlandı. Ayrıca Selim ilçesinde mahsur kalan 3 araç da kurtarıldı. Köy sakinleri, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ederek yolların düzenli olarak açıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un önemini vurgulayarak, İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını açacaklarını belirtti. Erdoğan, İstanbul'daki mevcut metroların tamamının kendilerine ait olduğunu söyledi ve İstanbul'un temel sorununun vizyon ve beceri eksikliği olduğunu ifade etti.
Erzurum'da düzenlenen 4. Palandöken Freestyle Şampiyonası, Türkiye'nin ilk snowparkında gerçekleşti. Şampiyonaya Türkiye'den 36, farklı ülkelerden ise 4 sporcu katıldı. Sporcular, snowboard akrobasi yarışları için hazırlanan pistlerde heyecan dolu anlar yaşadı. Hasan Kemaloğlu erkeklerde birinci olurken, Melisa Kopuz kadınlarda şampiyon oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Berk Göktaş, 24 Mart Pazar akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.
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