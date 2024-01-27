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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, İzmir'e hizmet eden herkesin İzmirlilikte eşit olduğunu belirterek, İzmir'e yapılan kötülükleri eleştirdi ve İzmir'in geleceği için Hamza Dağ'ı desteklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir\'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı\'nda konuştu: (3)
27.01.2024 - 16:48,
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tekelinde değildir. Bu şehre aşkla sevdayla azimle hizmet eden herkes İzmirlidir. Aksini söyleyenler İzmir'e en büyük kötülüğü yapanlardır." dedi.

Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Yerel seçim sürecinde İzmir'in kendilerine vereceği desteği çok önemli gördüklerine dikkati çeken Erdoğan, "Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tekelinde değildir. Bu şehre aşkla sevdayla azimle hizmet eden herkes İzmirlidir. Aksini söyleyenler İzmir'e en büyük kötülüğü yapanlardır. Esasen bu iddiayla eser ve hizmet yerine istismar peşinde koşarak ortada dolaşanların gayesi, şehri ihmal ederek İzmirlilere yaptıkları ihanetin ve boğazlarına kadar battıkları yolsuzlukların üzerini örtmektir." ifadelerini kullandı.

"Bu şehrin ve insanlarının hizmetkarı olmaya talibiz"

İzmir Körfezi'nin kokudan geçilmediğini, belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da Haliç'in de böyle olduğunu anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haliç'i bu pisliklerden biz kurtardık. Şu andaki zat göreve geldikten sonra tekrar Haliç eski haline dönmeye başladı. İzmir'in ilçelerinin, mahallelerinin, sokaklarının hali ortada. Şu güzelim körfezi önce kokutup sonra kimyasal maddeyle o kokuyu bastırmaya çalışanların bu şehre verecekleri hiçbir şey yoktur. Gençler, İzmir halkını tıpış tıpış sandığa gidip kendilerine oy verecek güruh olarak görenler, bu şehrin insanlarının gönlünü kazanmak için niye uğraşsın? Biz, İzmir'e efendi olmaya değil, bu şehrin ve insanlarının hizmetkarı olmaya talibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Konak Tüneli açılışını, deprem konutlarının inşası ve yaptıkları diğer hizmetleri bu anlayışla hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Bunlarda darbecilikle övünmekten bölücü örgütün güdümündeki partiye şehri peşkeş çekmeye, ecdada ve insanımızın değerlerine küfretmeye kadar her türlü rezillik var. Tüm bu rezilliklerini Atatürk'ün silüeti altında gizleyeceklerini sananlar inşallah 31 Mart'ta hak ettikleri dersi alacaklardır." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın AK Parti'nin her kademesinde İzmir'e ve Türkiye'ye hizmet ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İzmir'i karış karış bilen, İzmirlinin her derdiyle dertlenen bu kardeşimizi, ilçe adaylarımızla birlikte sizlere emanet ediyoruz. Uzun yıllardır gereksiz tartışmalar, vizyonsuz yöneticiler, istismarcı siyasetçiler elinde heder olan İzmir, inşallah Hamza Dağ kardeşimizle birlikte tarihi bir silkiniş, tarihi bir atılım içine girecektir. Derdi İzmir, İzmir'in geleceği olan herkesi siyasi düşüncesi ne olursa olsun Hamza kardeşimizin yanında yer almaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı'nız olarak ben de tüm imkanlarımızla İzmir'i ayağa kaldırmakta her zaman olduğu gibi seferber olacağız."

Toplantıdan notlar

Toplantının yapıldığı salonda "Reis, güç verdiğin kadınlar dağ gibi burada" pankartı, "Hazırız, kararlıyız", "Biz İzmir'iz, başarabiliriz" yazılarıyla AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 30 ilçe belediye başkan adayını alfabetik sıraya göre çağırarak tanıttı.

Toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti ve MHP il başkanları ile milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA
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