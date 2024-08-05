Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ve Türk milletinin, Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi.

Türkiye olarak bölgelerindeki gelişmeleri anbean takip ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mal olan bu barbarlığın bir an önce sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Daha evvel Uluslararası Adalet Divanı'nda, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararımızı açıklamıştık. Bununla ilgili somut adımımızı çarşamba günü atıyoruz. Meclis Hukuk Heyetimiz 7 Ağustos tarihinde Lahey'de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanı'na teslim edecektir. Türkiye adına resmi başvurumuzu inşallah böylece yapmış olacağız. Milletimin şu gerçeği çok iyi bilmesini arzu ediyorum, Türkiye, varlık yokluk mücadelesi verdiği bu zor günlerinde Filistin'in yanındadır. Tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerine sahip çıkmaktadır."

İsrail'in soykırım politikasına en net ve güçlü tepkiyi veren ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizin bu kararlı tavrının Netanyahu hükümetinde nasıl bir rahatsızlık oluşturduğu yapılan densiz açıklamalardan anlaşılmaktadır. Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığına özenenlere şunu söylemek isterim, 'Bayrağımıza ve bağımsızlığımıza dil uzatan sosyal medya şarlatanlarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.' Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ve Türk milletinin, Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir. Masumların gözyaşı üzerinden ikbal devşirmeye heveslenenler, ne kadar büyük bir gaflete düştüklerini er ya da geç anlayacaklardır. Güçlü Türkiye inşallah bölgemizde barışın teminatı olacaktır. Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan ülkemiz kimsesizlerin, kimsesi olma vasfını koruyacaktır."

"Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gece gündüz koşturduklarını, yakın çevrelerindeki tüm sıkıntılara rağmen ekonomide hedefleriyle uyumlu şekilde yollarında ilerlediklerini vurguladı.

Geçen hafta açıklanan verilerin doğru yolda olduklarını teyit ettiğini aktaran Erdoğan, ihracatta tarihin en yüksek temmuz ayı rakamına ulaştıklarına dikkati çekti.

2024 Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olduğunu bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdik. Yıllıklandırılmış ihracatımızda toplam 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artışla yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Mal ihracatında son bir yılda 8,7 milyar dolar net artış sağlandı. İthalatımızdaki düşüş eğilimi aynı şekilde devam ediyor. İthalatımız temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7,9 oranında yani 2,6 milyar dolar geriledi. İhracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisiyle dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 42,3 düşüşle 7,2 milyar dolara indi. İhracatın, ithalatı karşılama oranında 14,5 puanlık güçlü bir yükseliş yaşandı. Yüzde 75,7 seviyesine çıkan bu oranı inşallah daha da arttıracağız."

2002'de toplam 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyi 1 ayda 22,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ülke konumuna taşıdıklarına dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'le dış ticaret işlemlerini durdurduğumuz bir dönemde böyle bir orana ulaşmamız ayrıca takdire şayandır. Buradan milletimin huzurunda açıkça ifade ediyorum. Türkiye mevcut İsrail hükümetini ateşkese zorlamak ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişimini temin etmek amacıyla aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındadır. İhracatçılarımızın da kendilerine yeni pazarlar bularak burada yaşanan kaybı telafi ettiklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Hemen her şeyin bir şekilde telafisi olur ama Filistinli mazlumlara sırtını dönmenin telafisi olmaz."

Daha fazla gayret göstererek yıl sonu hedefleri olan 267 milyar dolar ihracat rakamını da mutlaka yakalayacaklarını dile getiren Erdoğan, Türk malı damgalı ürünleri Afrika'dan Asya'ya, dünyanın dört bir ucuna ulaştıran ihracatçıları tebrik ederek, onlardan yılın son 5 ayını çok iyi değerlendirerek kendilerine müjdeli haber vermelerini beklediğini söyledi.

"Turizm sektörümüze yaptığımız yatırımların karşılığını fazlasıyla alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke olarak, kültür, inanç, sağlık turizmi, doğa sporları gibi farklı alanlarda ciddi imkanlara sahip olduklarını, 81 ilin her bir köşesinin, köylerde, ilçelerde saklı kalmış her eserin ayrı bir medeniyetin izlerini taşıdığını ifade etti.

Anadolu'nun eşsiz güzellikte açık hava müzesi olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ancak uzun yıllar bu imkanlardan yeterince istifade edemedik. Altyapı eksiği ve terör belası turizmin gelişmesine yıllarca engel oldu. Son 22 yılda doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizin gizli kalmış hazinelerini turizme kazandırmak için çok mücadele ettik. Doğu ve güneydoğu illerimizin üzerinden terörün gölgesi kalktıkça buralar turizmden de hak ettiği yeri almaya başladı. Ulaştırma yatırımlarımızla ülkemizin 81 vilayeti, 782 bin kilometrekarenin her bir karışı yerli ve yabancı misafirlerimizin ziyaretine açıldı. Bir zamanlar bacasız sanayi denilen turizm bizim dönemimizde Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri haline geldi. Turizm sektörümüze yaptığımız yatırımların karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2024 yılının ilk 6 ayına ait turizm rakamları bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur."

Erdoğan, 2024'ün ilk 6 ayında turizmde gurur verici bir başarıya imza attıklarını, bu dönemde Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 26 milyon 137 bine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla rekor kırdığını bildirdi.

Geçen yıl ilk 6 ayda, 93 dolar olan kişi başı gecelik harcama tutarının bu sene 98 dolara çıktığını belirten Erdoğan, yıl sonunda bu meblağın 103 dolara çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.

"60 milyon turist sayısını yakalayacağız"

Bu rakamlara bağlı olarak turizm gelirlerinin arttığını, 2023'ün ilk 6 ayında 21,6 milyar dolar olan toplam gelirin bu senenin aynı döneminde yüzde 9,3 yükselişle 23,7 milyar dolara çıktığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çok büyük aksilik olmazsa yıl sonunda 60 milyar dolar turizm gelirini, 60 milyon turist sayısını yakalayacağız. Ancak turizmde hala katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Bölgemizdeki istikrarsızlıklar ve çatışmalar azaldıkça bu mesafeleri çok daha hızlı şekilde aşacağız. Turizm sektörümüzün de vizyonunu buna göre şekillendirmesinde fayda var, Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım, aşırı kar hırsıyla, hızlı kazanç peşinde koşmak, orta ve uzun vadede turizm sektörümüzde onulmaz yaralar açacaktır. Her ne suretle olursa olsun vurgunculuk yapanlar, en büyük zararı milletimize, Türkiye'nin saygınlığına, sektörden ekmek yiyen milyonlarca vatandaşımıza vermektedir.

Her zaman söylüyorum itibar ve güven zor kazanılan fakat kolayca kaybedilen değerlerdir. Fırsatçıların bu değerlerimizi dinamitlemesine müsaade etmemeliyiz. Ülkemizin prestijine ve turizm sektörümüze zarar veren arızi durumların ortadan kaldırılması noktasında, devletimizin kurumları kadar sektörün bizatihi kendisine çok önemli görevler düşüyor. Daha büyük hedeflere kulaç atarken, turizm sektörünün gelişmesine ayak bağı olan bu yüklerden de kurtulacağımıza inanıyorum."

(Sürecek)